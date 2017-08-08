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В Няндоме на ж/д станции произошла утечка серной кислоты

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/22/52474.html

Происшествия

В Няндоме на ж/д станции произошла утечка серной кислоты

В Няндоме на ж/д станции произошла утечка серной кислоты
21 августа диспетчер ж/д станции сообщил, что при обходе состава сообщением Мурманск – Лоста была обнаружена течь в одной из цистерн емкостью 66 тонн.

Ремонтная бригада вывела цистерну из состава для дальнейшего перевода на соединительный путь для проведения ремонтных работ. Данный путь является тупиковым и специально предусмотрен для внештатных ситуаций подобного характера. 

Течь образовалась во время движения поезда в результате появления трещины по сварному шву. Серная кислота (51%) является негорючим, невзрывоопасным веществом, для защиты дыхательных путей достаточно промышленного противогаза.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, пожарные, пожарный поезд, группа Ярославского центра «Экоспас». 

Пожарные проводили наружное охлаждение цистерны, чтобы «прибить» к земле пары ядовитого вещества. Собранную кислоту дезактивировали с помощью технической соды. На место течи был установлен магнитный пластырь. 

22 августа в 6:35 содержимое поврежденной цистерны было полностью перекачано в порожний вагон для следования в пункт назначения, сообщает портал "Безопасность АО".

Вчера 16:21

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