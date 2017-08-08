На штрафстоянке под Архангельском произошёл крупный пожар

21 августа вечером в Исакогорском округе произошел пожар на штрафстоянке на улице Доковской.

Огнем повреждены две иномарки – БМВ и Опель Зафира, а также отечественный автопром: Лада Приора, ВАЗ-2110, ВАЗ-2104, ВАЗ-2103. У мотоцикла обгорело лакокрасочное покрытие.

Рассматриваются несколько версий, в том числе умышленные действия по уничтожению имущества при помощи огня.

Две вспышки пламени в разных местах стоянки в 21:49 увидели охранники, которые и позвонили пожарным. Они же и помогли откатить от места поджога один ВАЗ-2109.

Все специалисты, которые работали на происшествии, отметили сильный резкий запах ЛВЖ. С места изъяты вещественные доказательства для последующей экспертизы. Полиция ведет поиск предполагаемых злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.