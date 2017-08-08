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Вторник, 22 августа, 16:26
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/22/52461.html
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В областном центре задержали молодого человека, разыскиваемого за грабеж
Накануне около 17:30 наряд Росгвардии обнаружил на улице Локомотивной местного жителя, разыскиваемого за совершение грабежа.
Подозреваемого 1998 года рождения задержали и передали сотрудникам уголовного розыска. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.
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