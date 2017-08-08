Оба водителя и 4 пассажира автомобиля «Форд» получили травмы. У 25-летней женщины и двоих несовершеннолетних детей травмы различной степени тяжести. Дети находились в детских автокреслах, - сообщает региональная ГИБДД.
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Понедельник, 21 августа, 18:04
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/21/52452.html
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В Приморском районе в ДТП пострадала мама с двумя детьми
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
20 августа в поселке Уемский водитель «Киа спектра» "вылетел" на встречку и столкнулся с автомобилем «Форд фьюжн».
Оба водителя и 4 пассажира автомобиля «Форд» получили травмы. У 25-летней женщины и двоих несовершеннолетних детей травмы различной степени тяжести. Дети находились в детских автокреслах, - сообщает региональная ГИБДД.
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