В Архангельске судебный пристав-исполнитель обвиняется в служебном подлоге

Следственными органами завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ломоносовскому округу Архангельска. Он обвиняется в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в декабре 2016 года обвиняемая, желая улучшить личные показатели служебной деятельности, готовила акты о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительные листы о взыскании задолженности по кредитным платежам, по платежам за газ, тепло и электроэнергию, возвращались взыскателю. В акты она вносила заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества и получения сведений о наличии принадлежащих им денежных средствах, оканчивая исполнительные производства по основанию - без исполнения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных подразделением собственной безопасности УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и РУФСБ России по Архангельской области, - сообщает пресс-служба регионального следкома.