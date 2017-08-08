В Северодвинске пьяный водитель заснул за рулем и утопил грузовик Фото пресс-службы Северодвинской службы спасения Ночью 20 августа в службу спасения сообщили о том, что у подвесного моста через речку Камбалицу тонет автомобиль. Водителю удалось выплыть, однако он был беспробудно пьян. Прибывшие спасатели обнаружили ГАЗ-66 с кунгом-баней в Камбалице на глубине примерно 1,5 метра. Спасатели передали водителя бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба Северодвинской службы спасения. Нашли ошибку? Выделите текст,

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