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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/21/52442.html

Происшествия

В Архангельске задержана женщина, находящаяся в розыске

В Архангельске задержана женщина, находящаяся в розыске
Сегодня около 2 часов ночи наряд Архангельского филиала Росгвардии задержал в поселке Зеленец женщину за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

При установлении личности задержанной выяснилось, что гражданка 1990 года рождения находится в розыске как уклоняющаяся от ограничения свободы. Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в территориальный отдел полиции.

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