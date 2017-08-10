Во время тушения пожарные обнаружили тело пенсионерки. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность погибшей при обращении с электроплитой, сообщает arh112.
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Понедельник, 21 августа, 12:34
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/21/52440.html
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В Шенкурском районе пожилая женщина погибла во время пожара
17 августа рано утром в поселке Красная Горка произошёл пожар. Пожилая женщина услышала крики в соседней квартире, где проживала ее мать, попыталась туда зайти, но там уже полыхал огонь.
Во время тушения пожарные обнаружили тело пенсионерки. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность погибшей при обращении с электроплитой, сообщает arh112.
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