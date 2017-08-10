В Шенкурском районе пожилая женщина погибла во время пожара 17 августа рано утром в поселке Красная Горка произошёл пожар. Пожилая женщина услышала крики в соседней квартире, где проживала ее мать, попыталась туда зайти, но там уже полыхал огонь. Во время тушения пожарные обнаружили тело пенсионерки. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность погибшей при обращении с электроплитой, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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