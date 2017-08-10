Жильцы верхних квартир стали выбираться из дома самостоятельно, не дожидаясь пожарных. Мужчина, женщина и двое детей благополучно выбрались через окно, но пенсионерка 80 лет получила травмы: ей госпитализировали с отравлением угарным газом и ушибом лодыжки. Затем пожарные, которые прибыли на место происшествия, эвакуировали из дома 25 человек.

Всего на тушении были задействованы расчёты шести пожарных частей, Архангельский арктический аварийно-спасательный центр МЧС России и областная служба спасения. Общими усилиями дом удалось отстоять, но один подъезд — четыре квартиры — серьёзно обгорел. От огня пострадал также автомобиль «Шевроле Нива», припаркованный во дворе.

Причина пожара сейчас выясняется. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнём или даже поджога, сообщает arh112.