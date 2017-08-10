Всего на тушении были задействованы расчёты шести пожарных частей, Архангельский арктический аварийно-спасательный центр МЧС России и областная служба спасения. Общими усилиями дом удалось отстоять, но один подъезд — четыре квартиры — серьёзно обгорел. От огня пострадал также автомобиль «Шевроле Нива», припаркованный во дворе.

Причина пожара сейчас выясняется. Рассматриваются версии неосторожного обращения с огнём или даже поджога, сообщает arh112.