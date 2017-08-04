Информация по пострадавшим уточняется. Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарно-спасательный расчет 2 ПСЧ МЧС России в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Воскресенье, 20 августа, 20:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/20/52434.html
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Пожарные выезжали на ДТП в Архангельске
Сегодня в 14:59 в Архангельске по адресу: улица Устьянская, 166 произошло ДТП с участием двух транспортных средств.
Информация по пострадавшим уточняется. Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарно-спасательный расчет 2 ПСЧ МЧС России в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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