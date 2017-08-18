В Северном округе Архангельска отключат холодную воду

Дополнительно к подвозу воды машинами в поселок Первых Пятилеток, будут установлены емкости с водой.
Емкости будут установлены по адресам: Партизанская 64-66, Пушкинская – Орджоникидзе, Партизанская 49-51, Ильича 31-33, Ильича 2-4, Партизанская – Ударников.
По мере опустошения, емкости будут пополняться водой.
График подвоза воды населению на 18.08.17
|
1-я водовозка
|
Каботажная - Титова
|
18.00 - 18.30
|
|
Ильича 2
|
18.30 - 19.00
|
|
заправка
|
19.00 - 19.30
|
|
Ильича 4
|
19.30 - 20.00
|
|
Титова-Мичурина
|
20.00 - 20.30
|
|
заправка
|
20.30 - 21.00
|
|
Титова - Добролюбова
|
21.00 - 21.30
|
|
Партизанская - Ударников
|
21.30 - 22.00
|
|
Кировская 11
|
22.00 - 22.30
|
|
Тельмана - Бергавинова
|
22.30 - 23.00
|
|
|
|
2-я водовозка
|
Партизанская 64/2
|
18.00 - 18.30
|
|
заправка
|
18.30 - 19.00
|
|
Партизанская 51
|
19.00 - 19.30
|
|
заправка
|
19.30 - 20.00
|
|
Партизанская 47 – 49
|
20.00 - 20.30
|
|
заправка
|
20.30 - 21.00
|
|
Партизанская 47/2 – 47/3
|
21.00 - 21.30
|
|
Конзихинская 13
|
21.30 - 22.00
|
|
Целлюлозная - Партизанская
|
22.00 - 22.30
|
|
Орджоникидзе 24
|
22.30 - 23.00
|
|
|
|
3-я водовозка
|
Ильича 27
|
18.00 - 18.30
|
|
Ильича 33
|
18.30 - 19.00
|
|
заправка
|
19.00 - 19.30
|
|
Ильича 37/2
|
19.30 - 20.00
|
|
Ильича 39
|
20.00 - 20.30
|
|
заправка
|
20.30 - 21.00
|
|
Ильича 41/3
|
21.00 - 21.30
|
|
Ильича - Кольская
|
21.30 - 22.00
|
|
Орджоникидзе – Кр.Маршалов
|
22.00 - 22.30
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Пушкинская - Орджоникидзе
|
22.30 - 23.00
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