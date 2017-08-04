В результате 12-летняя девочка получила множественные ушибы, 56-летняя женщина госпитализирована с переломом бедра, сообщает региональная ГИБДД.
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Пятница, 18 августа, 23:03
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/18/52415.html
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В Вилегодском районе мама и дочка пострадали в ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
17 августа на автодороге «Ильинско-Подомское-Вилегодск-Самино-Перевоз-развилка» автомобиль Gelly вылетел в кювет.
В результате 12-летняя девочка получила множественные ушибы, 56-летняя женщина госпитализирована с переломом бедра, сообщает региональная ГИБДД.
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