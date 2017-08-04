В Архангельске полицейскими раскрыт угон автомобиля

В июле в полицию обратился архангелогородец, сообщив, что 23 июля в пять часов утра был угнан его «ВАЗ-2114».

Мужчина рассказал, что находился в баре, а когда вышел, не обнаружил припаркованной машины. Ориентировка на угнанный автомобиль была передана патрулям полиции. Через некоторое время разыскиваемая машина была обнаружена сотрудниками ГИБДД припаркованной на обочине дороги. В салоне находился мужчина, распивавший там спиртные напитки. Он был задержан.

Потерпевший и подозреваемый познакомились в питейном заведении. В процессе употребления спиртных напитков новый знакомый узнал, что у собутыльника есть автомобиль. Воспользовавшись моментом, он вытащил ключи из кармана верхней одежды потерпевшего, покинул заведение и уехал на чужом автомобиле.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.