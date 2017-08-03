Жители Архангельска жалуются на ржавую воду, текущую из кранов

В последние пару недель в социальных сетях появилось сразу несколько возмущенных постов архангелогородцев о том, что из кранов в их квартирах течет ржавая неприятная вода.

Сообщения поступали из разных частей города, от людей живущих как в новых, так и в старых домах.

Алла Архангельская, проживающая в доме №18 на улице Теснанова, рассказала, что проблема с водой в доме давно. "Можно было бы винить старые трубы, но у нас дом постройки 2010 года", - говорит она.

По словам Аллы, в последнее время ситуация обострилась. Из крана с горячей водой течет жидкость неприятного коричневатого цвета. Из крана с холодной - чуть светлее, но тоже далека от прозрачной.

Жильцы дома пишут жалобу в управляющую компанию. В "Водоканал" они не обращались. Туда мы позвонили сами. В диспетчерской трубку подняли сразу, без проблем приняли заявку и отметили, что в ближайшее время проверят дом и устранят возможные неполадки.