Сотрудники патруля вневедомственной охраны нашли ребенка, который просто ушёл поиграть на другую детскую площадку. Малыша отвезли родителям, сообщает пресс-служба Росгвардии.
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Четверг, 17 августа, 15:36
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/17/52382.html
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В Архангельске росгвардейцы отыскали пропавшего ребенка
Вечером 16 августа в полицию обратились родители мальчика 6-лет, который ушел из дома.
Сотрудники патруля вневедомственной охраны нашли ребенка, который просто ушёл поиграть на другую детскую площадку. Малыша отвезли родителям, сообщает пресс-служба Росгвардии.
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