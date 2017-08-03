В Архангельске супружеская пара предстанет перед судом за многомиллионные долги

Генеральный директор СК «Эльбрус» Анастасия Т. и ее супруг –исполнительный директор Василий Т. обвиняются в в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

С 2011 по 2014 год супруги заключали фиктивные договора с различными фирмами на проведение субподрядных работ и оказание транспортных услуг, хотя всё это выполняли своими силами.

С помощью фиктивных документов, они включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения для получения вычетов.

В результате ООО «СК «Эльбрус» за 2011, 2012 и 2013 годы не исчислило и не уплатило в бюджет налогов на общую сумму свыше 16 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, на имущество фирмы наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.