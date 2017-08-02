В Красноборске прокурор добился блокировки сайта с электроудочками Решением Красноборского районного суда удовлетворено заявление прокурора района о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, информации, размещенной на четырех сайтах в интернете о порядке и способах использования электроудочек. Эти приспособления относятся к запрещенным орудиям лова и являются средством массового истребления водных биологических ресурсов. После вступления судебного решения в законную силу данные сайты будут заблокированы Роскомнадзором. Нашли ошибку? Выделите текст,

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