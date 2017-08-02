За полгода в Поморье более двухсот большегрузов шли с превышением веса

За первые шесть месяцев 2017 года специалисты транспортной службы совместно с представителями госавтоинспекции, осуществили более тысячи взвешивания транспортных средств. В 200 случаях было выявлено превышение весогабаритных параметров. Сумма ущерба, нанесённого нарушителями региональной сети автодорог, составила 11,3 миллиона рублей.

Специалисты Региональной транспортной службы продолжают проводить постоянные совместные рейды с сотрудниками ГИБДД.

— Потенциальным нарушителям необходимо помнить, что наши передвижные пункты весового контроля в любой момент могут появиться там, где имеется возможность провести взвешивание тяжеловесных транспортных средств! – рассказал директор Региональной транспортной службы Сергей Загвозкин. – В июле мы активно работали на плесецком направлении. Каждый выезд наглядно демонстрировал, что нарушители на региональных дорогах не перевелись.

В отношении злостных нарушителей реализуются все предусмотренные законом меры, вплоть до ареста и изъятия автомобилей, - сообщает пресс-служба областного правительства.