В Вельске нетрезвый участник ДТП пытался скрыться с места происшествия

Прибыв по указанному адресу, наряд группы задержания обнаружил, что помимо ограждения виновник дорожно-транспортного происшествия повредил и телефонную будку.
При обследовании близлежащей территории, возле одного из домов на ул. Карпеченко, сотрудники Росгвардии выявили разыскиваемый автомобиль, на передней части кузова которого присутствовали механические повреждения.
Рядом с автомашиной находился нетрезвый гражданин. При установлении личности мужчины, выяснилось, что «Нива» принадлежит ему. Автовладелец также признался в своей причастности к ДТП.
Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали нетрезвого автолюбителя экипажу ГИБДД.