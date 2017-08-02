В Вельске нетрезвый участник ДТП пытался скрыться с места происшествия

Сегодня в третьем часу ночи в Вельский филиал Росгвардии поступило сообщение о том, что на улице Дзержинского водитель «Шевроле-Нива» въехал в забор, ограждающий офисное здание, и пытается скрыться.

Прибыв по указанному адресу, наряд группы задержания обнаружил, что помимо ограждения виновник дорожно-транспортного происшествия повредил и телефонную будку.

При обследовании близлежащей территории, возле одного из домов на ул. Карпеченко, сотрудники Росгвардии выявили разыскиваемый автомобиль, на передней части кузова которого присутствовали механические повреждения.

Рядом с автомашиной находился нетрезвый гражданин. При установлении личности мужчины, выяснилось, что «Нива» принадлежит ему. Автовладелец также признался в своей причастности к ДТП.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали нетрезвого автолюбителя экипажу ГИБДД.



