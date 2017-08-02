В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил перелом 38-летняя Ж. признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 12 марта она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общем коридоре общежития в ходе конфликта с 86-летним пенсионером толкнула его в грудь. От толчка потерпевший упал, ударился правым плечом о пол и получил перелом со смещением. В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. С учетом этого и данных о личности подсудимой приговором суда Ж. осуждена к обязательным работам. Нашли ошибку? Выделите текст,

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