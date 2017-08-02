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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/15/52351.html

Происшествия

В Архангельске задержан охранник клуба, воровавший у посетителей

В Архангельске задержан охранник клуба, воровавший у посетителей
В марте текущего года в полицию поступило сообщение о потасовке, произошедшей в одном из клубов города, в ходе которой у посетителя заведения были похищены золотые украшения стоимостью более 60 тысяч рублей.

Участником конфликта был один из охранников заведения. Его задержали. Полицейские провели несколько обысков и досмотров транспортных средств подозреваемого. В одном из автомобилей были обнаружены и изъяты три мобильных телефона, один из которых, как выяснилось, ранее был похищен у посетителя того же клуба. Кроме того, с помощью данного устройства был осуществлен перевод денежных средств с банковского счета потерпевшего, «привязанного» к телефонному номеру.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время он проверяется на причастность к совершению других аналогичных криминальных деяний. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

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