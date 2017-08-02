В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный

14 августа вечером трое бездомных мужчин находились на территории полуразрушенного здания бывшей котельной на окраине города.

Один из друзей ушел, а вернувшись утром, мужчина услышал крики о помощи. Лестничный пролет на уровне первого этажа, под которым он с друзьями сидел несколько часов назад, обрушился.

Один из мужчин погиб на месте, другой, пострадавший, находился прямо под ним – видимо, это и уберегло его от гибели. Он не был завален полностью, но выбраться без посторонней помощи не мог.

Личность погибшего установлена – это 36-летний местный житель. Пострадавший мужчина госпитализирован в травматологию с переломами ребер, лодыжки, травмой головы. Мужчина находится в сознании.

По словам выжившего, ночью они с товарищем пили водку. Ветхие конструкции обрушились, когда было еще темно. Поскольку место ЧП находится в промзоне на окраине города, очевидцев у происшествия не было.

Трехэтажное кирпичное здание бывшей котельной еще до происшествия было разрушено на 80%. Сейчас определяется его принадлежность и дальнейшая судьба. Проводятся следственные действия, сообщает arh112.