В Котласе прокуратура обнаружила нарушения при перевозке почтовой корреспонденции

Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки перевозки почтовой корреспонденции через паромную переправу Сольвычегодск – Козьмино Котласского района выявлены нарушения закона.

Установлено, что Котласский почтамт, оказывая услуги почтовой связи на территории Сольвычегодска, осуществляет перевозки почтовых отправлений и денежных средств по маршрутам Котлас–Сольвычегодск–Котлас через реку Вычегда на паромной переправе, принадлежащей ИП Фетисову А.Е.

Однако вопреки действующему законодательству о почтовой связи, за перевозку транспортных средств с предприятия взималась плата.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором предпринимателю внесено представление, которое удовлетворено, денежные средства, потраченные за проезд почтового транспорта, возмещены предприятию.

Проезд почтового транспорта теперь организован на безвозмездной основе, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.