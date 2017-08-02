Ночью под Архангельском произошел пожар в двух домах

Затем из-за сильного ветра пламя перекинулось на рядом стоящий деревянный 8-квартирный дом, где была заселена только одна квартира. Ее хозяйка, пожилая женщина, эвакуировалась самостоятельно.
Пожарная охрана Пертоминска возложена на добровольную пожарную команду. Однако тушил пожар весь поселок – более 40 человек. Помощь из областного центра не потребовалась – пожар ликвидировали своими силами, не допустив распространения пламени на соседние дома.
Причина происшествия выясняется. Погибших и пострадавших нет, сообщает arh112.