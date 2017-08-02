Ночью под Архангельском произошел пожар в двух домах

В 3 часа ночи в Пертоминске заметили пожар, полыхали два здания. Пожар начался в нежилом двухэтажном кирпичном доме с деревянной кровлей.

Затем из-за сильного ветра пламя перекинулось на рядом стоящий деревянный 8-квартирный дом, где была заселена только одна квартира. Ее хозяйка, пожилая женщина, эвакуировалась самостоятельно.

Пожарная охрана Пертоминска возложена на добровольную пожарную команду. Однако тушил пожар весь поселок – более 40 человек. Помощь из областного центра не потребовалась – пожар ликвидировали своими силами, не допустив распространения пламени на соседние дома.

Причина происшествия выясняется. Погибших и пострадавших нет, сообщает arh112.