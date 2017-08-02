По улицам Архангельска полетел тополиный пух В Архангельске установилась теплая погода, и по городским улицам полетел тополиный пух. Городской центр гражданской защиты напоминает: тополиный пух нельзя поджигать, самый безопасный способ борьбы с ним – полить его водой, смести и унести в мусорный контейнер. Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, разведённый костёр, шалость детей с огнём) приводит к возгоранию, - сообщает пресс-служба городской администрации. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет предотвратить пожар. Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать; на предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи; установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения; пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха. ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01», по МОБИЛЬНОМУ «101», или в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ «112». Нашли ошибку? Выделите текст,

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