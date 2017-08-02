По улицам Архангельска полетел тополиный пух

Любая неосторожность с огнём (небрежно брошенный окурок или спичка, разведённый костёр, шалость детей с огнём) приводит к возгоранию, - сообщает пресс-служба городской администрации.
Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет предотвратить пожар. Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, нужно регулярно очищать, не позволять детям и подросткам его поджигать; на предприятиях и в учреждениях следует установить контроль за режимом курения, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению сварочных работ, провести дополнительные противопожарные инструктажи; установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения; пресекать любые игры подростков и детей, связанных с поджиганием пуха.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»,
по МОБИЛЬНОМУ «101»,
или в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ «112».