В результате ДТП пострадал мальчик 9 лет, у него рана височной области головы, сообщает региональное УГИБДД.
|
Новости дня
В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил перелом
80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка
В одном из продуктовых магазинов Архангельска посетитель избил женщину
На улицах Цигломени зажгутся новые фонари
|
Вторник, 15 августа, 20:58
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/15/52342.html
|
Под Северодвинском иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
14 августа в 13:00 на 1,5 км Кудемского шоссе водитель «Тойоты» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и наезд на дерево.
В результате ДТП пострадал мальчик 9 лет, у него рана височной области головы, сообщает региональное УГИБДД.
|
Главное
80 лучших людей Архангельской области: Тыко ВылкаСегодня 18:02
В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный Сегодня 15:09
Перемены наступили. Но от них не легчеСегодня 10:25
15 августа в Поморье пройдут небольшие дождиСегодня 09:01
Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского районаВчера 13:58
Происшествия
В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил переломСегодня 18:11
В одном из продуктовых магазинов Архангельска посетитель избил женщинуСегодня 17:35
В Архангельске задержан охранник клуба, воровавший у посетителейСегодня 17:05
В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный Сегодня 15:09
В Котласе прокуратура обнаружила нарушения при перевозке почтовой корреспонденции Сегодня 14:08
80 лучших людей Архангельской области: Тыко Вылка
На улицах Цигломени зажгутся новые фонари
Участники форума "Команда 29" представили губернатору свои проекты
Свежий номер "Правды Севера" вышел сегодня
Оператор харвестера ГК «Титан» стал сильнейшим на всероссийском чемпионате «Лесоруб XXI века»
На форуме "Команда 29" корпорация развития области проведет образовательную программу
Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»
На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий
АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России
Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района
Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета
Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?
Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами
Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники
В Новодвинске женщина толкнула пожилого мужчину так, что он получил перелом
В одном из продуктовых магазинов Архангельска посетитель избил женщину
В Архангельске задержан охранник клуба, воровавший у посетителей
В Котласе под обломками обрушившегося здания погиб бездомный
В Котласе прокуратура обнаружила нарушения при перевозке почтовой корреспонденции
На Кубке России "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"
Фанаты "Водника" объединились в клуб
В Котласе пройдёт большой спортивный праздник
В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник
Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе
Рисунки архангельских школьников отправились в космос
Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд
В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви
Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов
Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru