Под Северодвинском иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево Фото пресс-службы регионального УГИБДД 14 августа в 13:00 на 1,5 км Кудемского шоссе водитель «Тойоты» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и наезд на дерево. В результате ДТП пострадал мальчик 9 лет, у него рана височной области головы, сообщает региональное УГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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