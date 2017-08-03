В Архангельске полиция обнаружила тайники с наркотиками

Из них стражи порядка достали более одного килограмма 300 граммов синтетических наркотиков.

Ещё конце июля на федеральной трассе был задержан автомобиль, за рулём которого был 23-летний архангелогородец. В машине также находился его знакомый, а в багажнике автомобиля порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что это наркотическое средство.

Дома у злоумышленников обнаружили ещё наркотики, приготовленные к сбыту. 21 «закладку» нашли в Архангельске, ещё одиннадцать — в Петрозаводске. Всего в двух городах было изъято свыше двух килограммов 200 граммов синтетических наркотиков.

В отношении архангелогородцев возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областного УМВД.