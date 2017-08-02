Место происшествия уже осматривают спасатели-водолазы. На время проведения работ придется перекрывать движение по судовому ходу. Решается вопрос о проведении спусков, сообщает arh112.
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Понедельник, 14 августа, 20:57
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/14/52332.html
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Под Архангельском мужчина утонул, упав с катера
13 августа вечером в окрестностях города при прогулке на катере с мотором за борт упал 32-летний мужчина, сидевший на носу катера. Спасательного жилета на нем не было, поэтому он сразу ушел под воду.
Место происшествия уже осматривают спасатели-водолазы. На время проведения работ придется перекрывать движение по судовому ходу. Решается вопрос о проведении спусков, сообщает arh112.
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