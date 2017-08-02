Под Архангельском мужчина утонул, упав с катера 13 августа вечером в окрестностях города при прогулке на катере с мотором за борт упал 32-летний мужчина, сидевший на носу катера. Спасательного жилета на нем не было, поэтому он сразу ушел под воду. Место происшествия уже осматривают спасатели-водолазы. На время проведения работ придется перекрывать движение по судовому ходу. Решается вопрос о проведении спусков, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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