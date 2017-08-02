В нескольких районах Поморья введен режим ЧС

Режим ЧС регионального характера вводен с 11 августа на территориях Красноборского, Вилегодского, Котласского, Устьянского и Вельского районов. Это решение принято в связи с гибелью сельскохозяйственных и кормовых культур в результате переувлажнения почвы в пострадавших районах и для организации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Напомним, из-за сильных дождей и непогоды в июне-июле этого года нанесен урон посевам сельскохозяйственных культур на площади в 2170 гектаров в пяти районах области. В настоящее время размер ущерба сельхозорганизаций по разным оценкам составляет от 34 до 45 миллионов рублей.

Введение режима ЧС регионального характера позволит избежать штрафных санкций со стороны Минсельхоза России за невыполнение целевых показателей, которые были установлены при выплате аграриям федеральных субсидий.

В соответствии с распоряжением должен быть разработан и утвержден перечень мер по организации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Кроме того, региональные власти обратятся с ходатайством в Правительство Российской Федерации о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансферов для компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области ущерба, причиненного чрезвычайной ситуацией, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.