В Коряжме неизвестный похитил у женщины сумку с деньгами

Сегодня около 08.20 в полицию Коряжмы поступило сообщение о том, что у магазина по улице Сафьяна неизвестный мужчина отобрал у женщины сумку с документами и деньгами. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Приметы злоумышленника были переданы всем наружным патрулям. Работая по полученной ориентировке, сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии в нескольких кварталах от места происшествия установили и задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый житель Сыктывкара. Похищенное имущество изъято и вскоре будет передано владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.