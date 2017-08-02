Жильцы соседнего дома вызвали пожарных. Распространение пламени было очень быстрым, поэтому спасти машину не удалось. Фургон сильно поврежден огнем. Предполагаемая причина – поджог, сообщает arh112.
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Воскресенье, 13 августа, 18:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/12/52307.html
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В Архангельске неизвестные подожгли автомобиль
Фото портала "Безопасность АО".
10 августа вечером на улице Суфтина произошел пожар в автомобиле «Фиат Дукато», который стоял во дворе двухэтажного деревянного дома.
Жильцы соседнего дома вызвали пожарных. Распространение пламени было очень быстрым, поэтому спасти машину не удалось. Фургон сильно поврежден огнем. Предполагаемая причина – поджог, сообщает arh112.
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