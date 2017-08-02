В Котласе задержан подозреваемый в совершении дачных краж

9 августа в дежурную часть обратилось двое владельцев дач. По словам потерпевших, неизвестный проник в их дома и похитил самовары. Общая сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступлений был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 18-летний местный житель.

В ходе расследования было установлено, что воришка проникал в дома, выставляя окна или срывая дверные замки. Похищенное имущество продавал.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.