В Няндоме помощник машиниста спас подростка

4 августа на станции Явеньга помощник машиниста Семен Дудин увидел мальчика, который упал около железнодорожных путей так, что его голова оказалась на рельсах.

Как раз в этот момент на станцию прибывал грузовой поезд. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, предотвратить наезд оказалось бы невозможным.

Семен побежал в сторону парня, пытаясь привлечь его внимание криками и размахивая руками. Когда грузовой поезд приблизился на расстояние примерно десяти метров от подростка, тот убрал голову с рельса, а Семену удалось вовремя оттащить его за одежду на безопасное расстояние от железнодорожного пути, - сообщает пресс-служба СЖД.