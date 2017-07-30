В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Киа». С диагнозом: закрытый перелом малоберцовой кости, женщина была госпитализирована, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
|
Новости дня
В Северодвинске пройдёт митинг памяти погибших на подлодке "Курск" моряков
В Архангельске мошенники прикидываются сотрудниками "Водоканала"
В Ширшинском психоневрологическом интернате распространилась часотка
Авиарейсы из Архангельска в Мурманск и Москву отменены
|
Пятница, 11 августа, 17:50
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/11/52289.html
|
В Северодвинске женщина пострадала в результате ДТП
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
10 августа вечером в Северодвинске, напротив д. 12, по пр. Труда, водитель «Шевроле», двигаясь задним ходом по стоянке, прилегающей к проезжей части, совершил наезд на остановившийся сзади автомобиль «Киа».
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Киа». С диагнозом: закрытый перелом малоберцовой кости, женщина была госпитализирована, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
|
Главное
Авиарейсы из Архангельска в Мурманск и Москву отмененыСегодня 14:37
Областное телевидение: информационный «долгострой» обретает каркасСегодня 10:18
11 августа в Поморье сохранится теплая погодаСегодня 08:54
80 лучших людей Архангельской области: Алексей ШонбинВчера 17:20
В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку ГринаВчера 14:02
Происшествия
В Архангельске мошенники прикидываются сотрудниками "Водоканала"Сегодня 15:32
В Ширшинском психоневрологическом интернате распространилась часоткаСегодня 15:08
В Архангельске с пятого этажа туберкулезного диспансера спрыгнул пациент учрежденияСегодня 14:26
Под Архангельском нашлись двое мужчин, пропавших в лесуСегодня 14:14
В Няндоме помощник машиниста спас подростка Сегодня 13:56
В Северодвинске пройдёт митинг памяти погибших на подлодке "Курск" моряков
Авиарейсы из Архангельска в Мурманск и Москву отменены
В Коношском районе завершился слёт юных журналистов
Делегация станции скорой помощи немецкого города Эмдена посетила Архангельск
Группа «Илим» выставила четыре команды на 3 чемпионате «Лесоруб ХХI века»
На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий
АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России
Около 270 тыс. фильмов и сериалов заказали пользователи "интерактивного ТВ" от "Ростелекома" на Северо-Западе во втором квартале 2017 года
Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»
Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета
Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?
Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами
Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники
В Архангельске мошенники прикидываются сотрудниками "Водоканала"
В Ширшинском психоневрологическом интернате распространилась часотка
В Архангельске с пятого этажа туберкулезного диспансера спрыгнул пациент учреждения
Под Архангельском нашлись двое мужчин, пропавших в лесу
В Архангельске пройдёт большой спортивный праздник
Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе
В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"
Северодвинск готовится к Дню физкультурника
Рисунки архангельских школьников отправились в космос
Американский профессор приедет в Поморье, чтобы изучить рецепты северных блюд
В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви
Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов
Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru