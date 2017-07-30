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Пятница, 11 августа, 17:50

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/11/52288.html

Происшествия

В Пинежском районе водитель сбил мужчину, лежащего на проезжей части

В Пинежском районе водитель сбил мужчину, лежащего на проезжей части
11 августа ночью около Карпогор водитель автомобиля «ВАЗ-2115» наехал на лежавшего на проезжей части человека.


36-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Водитель автомобиля задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает arh112.

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