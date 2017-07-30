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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/10/52281.html

Происшествия

В центре Архангельска убита бездомная женщина

В центре Архангельска убита бездомная женщина
Фото ИА "Регион 29".
10 августа в центре Архангельска, за зданием федерации профсоюзов, было обнаружено тело женщины. По городу стремительно разлетелась информация о стрельбе в самом центре города. В социальных сетях даже писали, что убита ВИП-персона.

Официальную информацию правоохранительные органы пока не дают, уголовное дело ещё не возбуждено, - пишет ИА "Регион 29".

— Никакой стрельбы не было, — заверила старший инспектор организационно-контрольного отдела регионального СУ СКР Дарья Коскова. — Найдено тело женщины с травмой головы и осколком стекла в шее. Предположительно потерпевшая была без определённого места жительства. Более подробная информация появится утром 11 августа.

Преступление было совершено за домом №37 по проспекту Троицкий — во дворе возле заброшенного здания с разбитыми окнами. Совсем рядом находятся детская музыкальная школа Баренцева региона и отдел полиции по Приморскому району.

Вчера 18:39

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