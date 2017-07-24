В Поморье школьники вернулись из летнего лагеря с кровавыми ранами на руках и голове

Из лагеря "Северный Артек" в больницу Холмогорского района восемь школьников отправились в больницу. У детей подозревали инфекционное заболевание.

Родители заболевших написали в социальных сетях, что раны на руках и голове у школьников напоминают симптомы стрептодермии — инфекционного заболевания кожи. В администрации лагеря по поводу диагноза ничего определенного сказать не могут, - пишет ИА "Регион 29".

Директор «Северного Артека» Наталья Цыварева,сообщила детей уже обследовали в больнице Емецка, но там инфекцию не обнаружили. Врачи предположили, что ребята просто расчесали комариные укусы. Она заверила, что обязательно сообщит родителям и СМИ о результатах проверки.