Участники пешей экспедиции увековечили память героев Беломорья

От Вечного огня в Северодвинске стартовала пятая детско-юношеская экспедиция «Увековечим память героев Беломорья». Участие в ней принимают девять школьников и студентов не только из Архангельской области, но и Москвы.

Пешком они преодолеют более 120 километров по Онежскому полуострову. В рамках двухнедельного пешего путешествия участники экспедиции в память о героях Великой Отечественной войны – уроженцев Онежского района – установят две памятные доски. Также ребята проведут серьезное эколого-краеведческое исследование.

По завершению торжественной церемонии участники экспедиции возложили цветы к Вечному огню и сделали общее фото на память. В Северодвинск они вернутся 25 августа 2017 года, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".