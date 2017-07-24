Новости дня

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

На Чумбаровке создадут литературный сквер

В Поморье школьники вернулись из летнего лагеря с кровавыми ранами на руках и голове

80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин

Мобильная версия 16+

Четверг, 10 августа, 18:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/10/52267.html

Происшествия

В Цигломени вандалы разгромили Обелиск погибшим в годы войны

В Цигломени вандалы разгромили Обелиск погибшим в годы войны
Фото пресс-службы городской администрации
На пересечении улиц Севстрой и Куйбышева в Цигломени неизвестные испортили памятник «Обелиск погибшим в годы ВОВ в 1941-1945гг».

По словам главы Исакогорского и Цигломенского округов Валерия Авдеева, на основании памятника отколота облицовочная плитка в большом количестве.

-Противоправными действиями причинен ущерб муниципальному образованию «Город Архангельск». В действиях неустановленных лиц усматриваются составы преступлений, предусмотренные ст. 167 Умышленные уничтожение или повреждение имущества, ст. 214 Вандализм УК РФ. Хочется обратиться к горожанам, которые видят акт вандализма – обращайтесь в администрацию округа, звоните в полицию, чтобы предотвратить преступление, - подчеркнул Валерий Авдеев.

Администрация Исакогорского и Цигломенского округов обратилась в органы полиции чтобы обнаружить и наказать вандалов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня 13:25

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: Алексей ШонбинСегодня 17:20

В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку ГринаСегодня 14:02

В Архангельской области проходит чемпионат России «Лесоруб 21 века» Сегодня 10:11

10 августа в Поморье ожидаются кратковременные дождиСегодня 08:51

В областном центре ограничат движение транспортаВчера 14:09

Происшествия

В Поморье школьники вернулись из летнего лагеря с кровавыми ранами на руках и головеСегодня 17:24

В "Секретном месте" Соломбалы произошёл пожарСегодня 16:09

Участники пешей экспедиции увековечили память героев БеломорьяСегодня 15:32

В Котласе столкнулись автобус и КАМАЗСегодня 15:25

В Поморье заключенный колонии угрожал совершить терактСегодня 14:14

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

На Чумбаровке создадут литературный сквер

80 лучших людей Архангельской области: Алексей Шонбин

В Архангельске на территории Петровского сквера заново отстроят беседку Грина

В Архангельске открылась выставка, посвященная «Осударевой дороге» Петра I

В Онеге обсудили новую схему маршрутизации беременных женщин в Поморье

На ЛДК№3 увеличат объем переработки сырья при помощи новых технологий

АЦБК и «Титан» выступили на Ассамблее школьных лесничеств Северо-Запада России

Около 270 тыс. фильмов и сериалов заказали пользователи "интерактивного ТВ" от "Ростелекома" на Северо-Западе во втором квартале 2017 года

Холдинг «Аквилон Инвест» вновь номинирован на Золотой знак «Надежный застройщик России»

Более 50 тысяч абонентов "Ростелекома" на Северо-Западе уже пользуются услугами мобильной связи: уверенный старт виртуального оператора

Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

В Поморье школьники вернулись из летнего лагеря с кровавыми ранами на руках и голове

В "Секретном месте" Соломбалы произошёл пожар

Участники пешей экспедиции увековечили память героев Беломорья

В Котласе столкнулись автобус и КАМАЗ

В Поморье заключенный колонии угрожал совершить теракт

Новодвинцев приглашают принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе

В Новодвинске пройдут соревнования по мини-футболу "Кожаный мяч"

Северодвинск готовится к Дню физкультурника

В Няндоме откроется площадка для детей-инвалидов

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

В Северодвинске на стене пятиэтажного дома нарисуют картину о любви

Конкурс «Кружевное Беломорье» продолжает приём стихов

Выставка «Территория смелых» в Архангельске будет работать до 27 августа

В Архангельске открылась выставка «Индустриальный Север»

В Приморском районе проходят "Казаковские чтения"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru