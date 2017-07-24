В Цигломени вандалы разгромили Обелиск погибшим в годы войны

На пересечении улиц Севстрой и Куйбышева в Цигломени неизвестные испортили памятник «Обелиск погибшим в годы ВОВ в 1941-1945гг».

По словам главы Исакогорского и Цигломенского округов Валерия Авдеева, на основании памятника отколота облицовочная плитка в большом количестве.

-Противоправными действиями причинен ущерб муниципальному образованию «Город Архангельск». В действиях неустановленных лиц усматриваются составы преступлений, предусмотренные ст. 167 Умышленные уничтожение или повреждение имущества, ст. 214 Вандализм УК РФ. Хочется обратиться к горожанам, которые видят акт вандализма – обращайтесь в администрацию округа, звоните в полицию, чтобы предотвратить преступление, - подчеркнул Валерий Авдеев.

Администрация Исакогорского и Цигломенского округов обратилась в органы полиции чтобы обнаружить и наказать вандалов, - сообщает пресс-служба городской администрации.