В Виноградовской районе сигарета стала причиной пожара и гибели женщины

Пенсионерка проживала в заречной деревне Рочегда. Они с сыном занимали одну из квартир 8-квартирного дома. 10 августа в пятом часу утра жители двухэтажки сообщил о пожаре. Возгорание заметили слишком поздно – квартира на первом этаже горела открытым пламенем.

Очаг возгорания находился в той комнате, где спала женщина. Тело погибшей обнаружили и эвакуировали пожарные. Сын погибшей к этому времени находился на улице. По его словам, он проснулся от сильного запаха дыма и сразу же выбежал на свежий воздух, а попасть в комнату матери уже не представлялось возможным. Мужчина получил ожоги головы, спины и рук.

Один из жителей горящего дома Александр Кокорин проснулся от запаха дыма и криков соседей. На втором этаже по соседству с ним жила женщина с маленькой дочкой. Они не смогли вовремя выйти на улицу, а спуститься на первый этаж и выйти через дверь было невозможно из-за плотного задымления и высокой температуры. Александр Евгеньевич завел их в свою квартиру и плотно запер двери, велел дожидаться помощи и ни в коем случае не спускаться на первый этаж. Сам он выбрался на улицу через окно, нашел деревянную лестницу и по ней эвакуировал женщину с ребенком.

Всего в доме проживали 8 человек, в т.ч. двое детей. Хотя двухэтажку удалось спасти от полного выгорания, жильцы вряд ли вернутся туда – здание раньше было признано аварийным, а после пожара его ремонт тем более не целесообразен, arh112.