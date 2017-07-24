Внимание, розыск!

На фото после текста: Тарасов Н. А., Аверин Д. В, Куница В. А.

Сотрудниками полиции разыскиваются Аверин Дмитрий Владимирович, Куница Виталий Александрович и Тарасов Николай Алексеевич, которые с 5 августа 2017 года не выходят на связь.

Мужчины уехали на катере марки «САРЕПТА» на рыбалку в район реки Куица, около деревень Куя и Козлы Приморского района и до настоящего времени домой не вернулись. 8 августа пустой катер был обнаружен на воде в районе мыса Куйский около деревни Козлы.

Аверин Дмитрий Владимирович, 1973 г.р.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 180-182 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые, стрижка короткая, имеет лобные залысины. Был одет: бейсболка синего цвета с надписью и логотипом «МЧС», спасательный жилет цвета хаки (внутренняя сторона оранжевого цвета).

Куница Виталий Александрович, 1974 г.р.Приметы: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см, глаза карие, волосы темно-русые средней длинны, крупный шрам или ожог на шее в районе подбородка. Был одет: костюм «Горка» и кепка цвета «хаки», сапоги-бродни темно-зеленого цвета. Был без очков.

Тарасов Николай Алексеевич, 1986 г.р.Приметы: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 190-195 см, глаза серые, волосы светло-русые, стрижка короткая (наголо), татуировка в виде абстракции от ладони до локтя с внешней стороны правой руки.

Всем, кому что-либо известно о судьбе разыскиваемых, просьба обратиться по телефонам: 8 (8184) 56-07-67, 56-35-97 (г. Северодвинск), 8 (8182) 42-42-40 (Приморский район), 8 (8182) 217-021 (Архангельск) или 02.