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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/09/52252.html

Происшествия

В Архангельске задержан местный житель, подозреваемый в краже

В Архангельске задержан местный житель, подозреваемый в краже
8 августа около 8 часов утра наряд группы задержания Архангельского филиала Росгвардии, несущий службу по охране общественного порядка в Исакогорском округе, выявил у одного из домов на улице Магистральной мужчину, разыскиваемого за совершение кражи.

25-летнего подозреваемого задержали и передали сотрудникам уголовного розыска.

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