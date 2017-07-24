С различными ушибами девушка была госпитализирована, сообщает региональная ГИБДД.
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Среда, 9 августа, 14:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/09/52250.html
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В Архангельске девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
8 августа на перекрестке пр. Ленинградский – ул. Коммунальная водитель «Ситроена» сбил 21-летнюю девушку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора.
С различными ушибами девушка была госпитализирована, сообщает региональная ГИБДД.
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