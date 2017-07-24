Житель Подмосковья дал взятку главе Приморского района

Житель Подмосковья Лев Ч. признан виновным в даче взятки должностному лицу лично в значительном размере.

14 февраля этого года в одном из архангельских ресторанов он передал главе Приморского района В. А. Рудкиной, действовавшей в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 100 тысяч рублей.

В эту сумму он оценил ее содействие в заключении договоров на поставку мебели и оборудования в образовательные учреждения Приморского района с представляемыми обвиняемым организациями.

Подсудимому назначено наказание в виде 1 год 3 месяца с удержанием 15% заработка в доход государства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.