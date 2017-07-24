Житель Няндомы вовлек подростка в кражу со взломом

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Няндомы, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

17 мая 2017 года подозреваемый предложил 13-летнему знакомому помочь ему совершить кражу чужого имущества, взамен он обещал щедро заплатить.

На следующий день утром подозреваемый оставил мальчика наблюдать за обстановкой у дома на улице Ломоносова в Няндоме. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый выставил оконную раму и проник в дом, откуда похитил детскую коляску и домкрат на общую сумму 1500 рублей. С похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. Он пояснил следователю, что попросил несовершеннолетнего помочь ему, чтобы облегчить совершение кражи. Похищенное имущество сдали в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купили еды и сладостей, - сообщает пресс-служба регионального следкома.