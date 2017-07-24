На Белом море с рыбалки не вернулись трое рыбаков

7 августа в службу спасения позвонила северодвинка с просьбой организовать поиски мужа. Мужчина уехал на рыбалку на катере в район Мудьюга 4 августа и к назначенному времени не вернулся.

Для поиска рыбака в море вышла группа спасателей , они осмотрели акваторию в районе Мудьюга и деревни Куя, что на Зимнем берегу Белого моря. Обнаружить рыбака не удалось.

Позже стало известно, что пустой катер, принадлежавший пропавшему человеку, в районе мыса Полтоминка обнаружил другой рыбак и доставил к берегу. Людей обнаружено не было.

Известно, что мужчина находился на судне не один. По словам очевидцев, 5 августа он уходил от деревни Куя, и вместе с ним в катере были еще двое мужчин, - сообщает arh112.