В Маймаксе в огромной луже затонула «семёрка»

Накануне утром в соцсетях Архангельска появились фотографии затонувшего на улице Торговой автомобиля ВАЗ-2107. Местный житель, опубликовавший фотографию, назвал Маймаксу «Поморской Венецией».

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что накануне вечером владелец «семёрки» не рассчитал глубину лужи, которая традиционно возникает на этом месте, и затопил свой автомобиль.

— Да вчера вечером проезжали тут, да как-то не рассчитали, пришлось вылезать прямо в воду, что поделать. Заднюю часть всю затопило, багажник полон воды. Сейчас думаем, как доставать, наверно трактор нужен или УАЗ, — рассказал владелец автомобиля.

Местные жители рассказали, что огромная лужа разливается на этом месте постоянно и серьёзно мешает проходу пешеходов и проезду автомобилей, - пишет ИА "Регион 29".

— Сколько лет здесь живу, так и хожу мимо этого моря разливаного. И осенью и весной и летом, всё время эта лужа здесь стоит. Дом этот вечно подтоплен, но чтобы машина затонула, это впервые. Жаловались много раз на лужу эту, но так и не уберут никак, — посетовала жительница соседнего дома Екатерина Видинеева.