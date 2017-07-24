В Архангельске женщина изготовила поддельную справку чтобы вернуть родительские права 39-летняя архангелогородка была лишена родительских прав и обратилась в суд с иском о восстановлении в них. По закону, женщина должна была доказать, что отныне будет хорошо заботиться о детях. Чтобы выиграть суд, женщина сама сделала справку о месте работы и ежемесячном доходе. Сведения, указанные в ней, не соответствовали действительности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Нашли ошибку? Выделите текст,

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