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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/08/52230.html

Происшествия

В Архангельске до сих пор не выяснили причину розлива нефти в Северную Двину

В Архангельске до сих пор не выяснили причину розлива нефти в Северную Двину
Ещё в конце июля в Архангельске произошло ЧП с розливом нефти в Северную Двину. Местный житель обнаружил недалеко от МРВ нефтяное пятно.

Разлив нефтепродуктов был нейтрализован сотрудниками Архангельского филиала морской спасательной службы Росморречфлота. Прокуратура Архангельской области и региональное управление Росприроднадзора начали проверку по факту происшествия, - сообщает ИА "Регион 29".

Как сообщил архангельский природоохранный прокурор Дмитрий Некрасов, на всех судах, которые находились рядом с местом ЧП, были взяты пробы.

— Ни одна из проб, взятых с кораблей, не подтвердилась. В настоящее время проверка продолжается. Она может занимать до двух месяцев. Отмечу, что установленный ущерб от разлива был признан незначительным, — сообщил прокурор.

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