В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля «БАД». С травмами различной степени тяжести 26-летняя девушка была госпитализирована, сообщает региональное УГИБДД.
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Вторник, 8 августа, 20:04
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/08/52228.html
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В Архангельске в ДТП пострадала девушка
Фото пресс-службы регионального УГИБДД
7 августа вечером на нерегулируемом перекрестке проезда Бадигина и улицы Теснанова водитель «Мицубиси» не предоставил преимущество в движении автомобилю «БАД».
В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля «БАД». С травмами различной степени тяжести 26-летняя девушка была госпитализирована, сообщает региональное УГИБДД.
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